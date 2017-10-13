Колом: Лэнгфорд сказал мне, что выбрал лучший вариант для продолжения карьеры

Защитник УНИКСа Хоакин Колом прокомментировал переход Кита Лэнгфорда в «Шэньчжэнь Леопардс». По завершении минувшего сезона Лэнгфорд покинул УНИКС, за который он выступал с 2014 года, подписав однолетний контракт с китайским клубом.

«Если честно, мы давно не общались. Я поздравил его с переходом, а он сказал, что выбрал лучший вариант для продолжения карьеры. Очень рад, что мне удалось поиграть в одной команде с таким мастером, как Кит. На мой взгляд, он один из сильнейших игроков европейского баскетбола последнего десятилетия», — приводят слова Колома «Известия».