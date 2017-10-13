«Даллас» уверенно обыграл «Атланту» в предсезонном матче

«Атланта Хоукс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в предсезонном матче со счётом 98:104. Первая половина завершилась с 16-очковым преимуществом «Далласа», отыграть которое баскетболисты «Атланты» не смогли.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гиан Клавелл, набравший 19 очков. По 16 заработали форвард Макси Клебер и защитник Пи Джей Дозьер. За «Атланту» 20 очков набрал защитник Кент Бэйзмор, ещё 11 в активе форварда Торина Принса.

НБА. Предсезонный матч

«Атланта» — «Даллас» — 94:108 (19:31, 22:26, 30:24, 23:27).