18 очков Гриффина помогли «Клипперс» взять верх над «Сакраменто»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» одержали победу над «Сакраменто Кингз» в домашнем предсезонном матче, игра завершилась со счётом 104:87. Хозяева преуспели во второй половине противостояния, добившись преимущества в 17 очков.



Самым результативным игроков встречи стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 18 очков, его партнёр по команде Деандре Джордан записал на свой счёт 14 подборов. В составе «королей» выделим результативную игру Зака Рэндольфа, набравшего 14 очков.



НБА. Предсезонный матч



«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 104:87 (22:24, 22:20, 30:24, 30:19).