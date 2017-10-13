Макгрудер выбыл на срок от трёх до шести месяцев из-за перелома ноги

Стартовый лёгкий форвард «Майами Хит» Родни Макгрудер выбыл из строя на срок от трёх до шести месяцев из-за стрессового перелома левой ноги, сообщает Yahoo Sports. Игроку предстоит операция на следующей неделе. После неё восстановительный период будет определён более точно. В стартовом составе Макгрудера, скорее всего, заменят Джош Ричардсон или Джастис Уинслоу.

В прошлом сезоне 23-летний форвард набирал по 6,4 очка и совершал по 3,3 подбора за 25 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовой пятёрке в 65 из 78 проведённых матчей.