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Макгрудер выбыл на срок от трёх до шести месяцев из-за перелома ноги

13 октября 2017, пятница. 09:42 Баскетбол

Стартовый лёгкий форвард «Майами Хит» Родни Макгрудер выбыл из строя на срок от трёх до шести месяцев из-за стрессового перелома левой ноги, сообщает Yahoo Sports. Игроку предстоит операция на следующей неделе. После неё восстановительный период будет определён более точно. В стартовом составе Макгрудера, скорее всего, заменят Джош Ричардсон или Джастис Уинслоу.

В прошлом сезоне 23-летний форвард набирал по 6,4 очка и совершал по 3,3 подбора за 25 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовой пятёрке в 65 из 78 проведённых матчей.

Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Майами Хит
Новости. Баскетбол
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