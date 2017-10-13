Майкл Джордан: наличие двух суперкоманд и 28 слабаков не пойдёт на пользу НБА

Бывшая звезда НБА и нынешний владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан отрицательно относится к тенденции формирования в лиге так называемых суперкоманд с несколькими звёздными игроками в составе.



«Создание подобных суперкоманд в целом не пойдёт на пользу НБА с точки зрения спортивной борьбы. В результате в лиге окажутся одна или две выдающихся команды, а остальные 28 будут никчёмными слабаками. Или же им придётся очень нелегко выживать в финансовом плане», – передаёт слова Джордана Cigar Aficionado.