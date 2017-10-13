Эмбиид: меня фактически выставили в НБА из университета против моего желания

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что не планировал выставлять себя на драфт НБА сразу после окончания первого курса в университете Канзаса.



«Это забавная история, которую, по-моему, никто не знает. Но на самом деле после первого курса я решил остаться в университете Канзаса ещё на год, поскольку мне там очень нравилось. Но меня фактически выставили за двери вуза», – цитирует Эмбиида USA Today.



Центровой был выбрал «Филадельфией» под третьим номером на драфте 2014 года в возрасте 20 лет.