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Гилл: не терпится показать, что «Химки» – это сила, с которой нужно считаться

13 октября 2017, пятница. 11:57 Баскетбол

Мощный форвард «Химок» Энтони Гилл накануне стартового матча регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» поделился ожиданиями от дебюта в турнире.

«Мне очень нравится арена «Химок». Здесь на самом деле очень круто. Меня будоражит мысль о том, сколько здесь будет болельщиков на поединке, о том, как они будут нас поддерживать. Игра будет тяжёлой, каждый из нас должен выложиться на все 100%. Надеюсь, что, если мы всё сделаем правильно, у нас будут хорошие шансы победить. Конечно, меня воодушевляет тот факт, что завтра я дебютирую в лучшем клубном турнире Европы. Мне не терпится выйти на паркет и показать, что «Химки» – это сила, с которой нужно считаться», – цитирует Гилла официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Энтони Гилл
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