Уолтон: перевод на скамейку запасных «Лейкерс» пошёл Рэндлу на пользу

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон отметил, что мощный форвард Джулиус Рэндл разозлился, не попав в стартовый состав на предсезонный матч с «Ютой Джаз».

«Он разозлился. Но он использует это как мотивацию. Джулиус великолепен на тренировках в последние два-три дня. Моё решение должно было обострить конкуренцию между Рэндлом и Ларри Нэнсом.

Конкуренция помогает игрокам показать свои лучшие стороны. Как бы то ни было, это мотивирует Рэндла и идёт ему на пользу», – приводит слова Уолтона ESPN.