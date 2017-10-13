«Химки» представили видеоролик к предстоящему матчу с «Валенсией»

Баскетбольный клуб «Химки» представил ролик, посвящённый предстоящему матчу Евролиги с испанской «Валенсией», которым откроет сезон в Евролиге. Встреча этих команд запланирована на 13 октября в Химках.



«Мне очень нравится этот зал. Я в первый раз здесь, вышел на паркет буквально полторы минуты назад. Здесь на самом деле круто…



Игра будет тяжёлой, каждый должен выложиться на все 100%. И я надеюсь, что, если мы всё сделаем правильно, у нас будут хорошие шансы на победу. Конечно же, меня будоражит мысль о предстоящем моём дебюте в лучшем клубном турнире Европы», — отметил новичок «Химок» Энтони Гилл.

Видео доступно на официальном канале «Химок» в Youtube.