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Дрэймонд Грин: не слышал за свою жизнь ничего лучше, чем совет от Коби Брайанта

13 октября 2017, пятница. 16:05 Баскетбол

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил совет от легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Я прошёл через кучу грязи в средствах массовой информации в плей-офф 2016 года, они выставляли меня грязным игроком, который намеренно пытается нанести удар между ног кому-то из соперников. Это было тяжёлое время. Я позвонил Коби и сказал: «Это убивает меня, потому что эти люди выставляют меня тем, кем я не являюсь, и думают, что я делаю это нарочно». Брайант ответил: «Ты будешь чёртовым идиотом до тех пор, пока не прекратишь ждать момента, когда окружающие поймут тебя».

Это было лучшее, что я когда-либо слышал. Потому что слова Коби помогли осознать, почему люди меня не понимают. Я же помешан на борьбе и конкуренции, я одержим этим. Как это может понять кто-то другой?» – цитирует Грина GQ.

Форвард был дисквалифицирован перед пятым матчем финала НБА 2016 года за удар Леброна Джеймса в пах. В финале конференции того же плей-офф Грин дважды попал в область паха центровому «Оклахома-Сити Тандер» Стивену Адамсу.

Др. Грин: ни у кого нет шансов против «Уорриорз», все в панике от встречи с нами
Источник: GQ Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин Коби Брайант
Новости. Баскетбол
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