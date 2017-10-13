Дрэймонд Грин: не слышал за свою жизнь ничего лучше, чем совет от Коби Брайанта

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил совет от легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Я прошёл через кучу грязи в средствах массовой информации в плей-офф 2016 года, они выставляли меня грязным игроком, который намеренно пытается нанести удар между ног кому-то из соперников. Это было тяжёлое время. Я позвонил Коби и сказал: «Это убивает меня, потому что эти люди выставляют меня тем, кем я не являюсь, и думают, что я делаю это нарочно». Брайант ответил: «Ты будешь чёртовым идиотом до тех пор, пока не прекратишь ждать момента, когда окружающие поймут тебя».

Это было лучшее, что я когда-либо слышал. Потому что слова Коби помогли осознать, почему люди меня не понимают. Я же помешан на борьбе и конкуренции, я одержим этим. Как это может понять кто-то другой?» – цитирует Грина GQ.

Форвард был дисквалифицирован перед пятым матчем финала НБА 2016 года за удар Леброна Джеймса в пах. В финале конференции того же плей-офф Грин дважды попал в область паха центровому «Оклахома-Сити Тандер» Стивену Адамсу.