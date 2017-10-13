«Клипперс» не пытались обменять Деандре Джордана минувшим летом

«Лос-Анджелес Клипперс» не пытался обменять центрового Деандре Джордана минувшим летом, вопреки сообщениям СМИ, сообщает журналист ESPN Зак Лоу. Клуб выслушивал торговые предложения по игроку, но не предлагал каких-либо вариантов другим командам.

По слухам, летом «Лос-Анджелес Клипперс» обсуждал вариант сделки с «Финикс Санз» и просил центрового Тайсона Чендлера, а также четвёртый выбор драфта-2017.



Контракт 29-летнего Джордана действует ещё два года, за которые он должен получить $ 46,7 млн. При этом центровой может стать свободным агентом в 2018 году: на сезон-2018/19 распространяется опция игрока.

В минувшем сезоне центровой набирал по 12,7 очка и совершал по 13,8 подбора за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15,4 очка и 14,4 подбора за 38 минут в плей-офф.