Тренер «Валенсии»: в матче с «Химками» надеюсь продлить победную серию

Главный тренер испанской «Валенсии» Чус Видоретта поделился ожиданиями от предстоящего выездного поединка Евролиги с «Химками», дав понять, что в нём он рассчитывает на победу своих подопечных.

«Это волнующий вызов для всех нас. Нас ожидает 30 поединков в этом новом формате Евролиги, и нам нужно работать на все 100%, чтобы адаптироваться к нему и быть конкурентоспособными. В минувшем сезоне вместе с „Тенерифе“ я впервые добывал победы на многих чужих площадках, надеюсь продлить эту серию в матче с „Химками“ и завоевать первую победу в Москве», — приводит слова Видоретты официальный сайт Евролиги.