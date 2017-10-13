Генерал ВВС США возглавит судейский корпус НБА

Генерал ВВС США в отставке Мишель Джонсон будет руководить судейским департаментом НБА. В её обязанности будет входить подбор кадров, оценка судей, их обучение и развитие, сообщает ESPN.

Джонсон — второй по результативности игрок в истории женского баскетбола в ВВС США. В 2007 году она стала первой женщиной, включённой в Зал славы спорта ВВС. Спустя шесть лет ей покорилась ещё одна вершина. Генерал стала первой женщиной, возглавившей академию Военнно-воздушных сил США.

На новой должности Джонсон заменит Майкла Бантома, который получил повышение и будет старшим советником президента лиги Байрона Спруэлла.

«Моя любовь к баскетболу и возможность оказать помощь ключевому департаменту в НБА сделала для меня эту должность привлекательной. С нетерпением жду шанса применить свой опыт для работы. В армии я всегда принимала вызовы и использовала данные мне ресурсы для реализации соответствующих планов», — заявила Джонсон.