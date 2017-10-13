Новый владелец «Хьюстона» готов платить налог на роскошь

Новый владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта дал понять, что в случае успеха команды он будет готов платить налог на роскошь.

«Я абсолютно готов к налогу на роскошь. Когда начинаешь думать о сохранении команды, то, если ради завоевания или сохранения титула придётся платить налог, я готов. Оставлю это специалистам в области баскетбола и прислушаюсь к их рекомендациям.

Эти ребята достаточно умные и понимают, что ты не хочешь платить налог на роскошь, разве только если ты не борешься за титул. Если же речь идёт о чемпионстве или финале, то кому какая разница. В такие моменты просто делаешь всё что необходимо", — приводит слова Фертитта The Score.