Нуркич станет ограниченно свободным агентом следующим летом

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич станет ограниченно свободным агентом в следующее межсезонье, информирует журналист The Vertical Шамс Чарания. Клуб не сделал ему предложения по продлению соглашения.

Ограниченно свободным агентом игрок становится после четырёх лет в лиге (для игроков, выбранных в первом раунде драфта). Команда может повторить любое предложение от другого клуба и оставить игрока у себя.

Босниец присоединился к команде из Орегона в ходе минувшего сезона. В регулярном чемпионате он успел провести за «Портленд» 20 матчей, набирая в них 15,2 очка и совершая 10,4 подбора.