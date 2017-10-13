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Нуркич станет ограниченно свободным агентом следующим летом

13 октября 2017, пятница. 21:52 Баскетбол

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич станет ограниченно свободным агентом в следующее межсезонье, информирует журналист The Vertical Шамс Чарания. Клуб не сделал ему предложения по продлению соглашения.

Ограниченно свободным агентом игрок становится после четырёх лет в лиге (для игроков, выбранных в первом раунде драфта). Команда может повторить любое предложение от другого клуба и оставить игрока у себя.

Босниец присоединился к команде из Орегона в ходе минувшего сезона. В регулярном чемпионате он успел провести за «Портленд» 20 матчей, набирая в них 15,2 очка и совершая 10,4 подбора.

У Нуркича диагностировано сотрясение мозга
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Юсуф Нуркич
Новости. Баскетбол
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