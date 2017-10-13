«Жальгирис» победил «Црвену Звезду», Янкунас набрал 15 очков

«Жальгирис» завоевал домашнюю победу в первом туре регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой».

В первой четверти хозяева сумели добыть небольшое преимущество. В следующем игровом отрезке каунасцы вновь минимально победили в четверти. Таким образом, на большой перерыв команды ушли при счёте 43:40 в пользу «Жальгириса».

После большого перерыва сербская команда смогла взять инициативу в свои руки и вырвалась вперёд. Перед заключительным игровым отрезком белградцы вели в счёте — 57:53.

В последние 10 минут встречи хозяева вновь активизировались, сумели вернуть себе лидерство и, несмотря на нервную концовку, удержать его. Победа литовцев — 78:76. Самым результативным в составе победителей стал Паулюс Янкунас, набравший 15 очков. У «Црвены Ззвезды» 18 очков в активе Милко Бьелицы.