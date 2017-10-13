Евролига представила обзор матча «Химки» — «Валенсия»

Официальный канал Евролиги в YouTube представил ролик, посвящённый основным моментам матча первого тура Евролиги между «Химками» и «Валенсией».

Победу в этой встрече одержал подмосковный клуб, который упустил преимущество в третьей четверти, но сумел наверстать упущенное в заключительном игровом отрезке.

Весомый вклад в успех команды Барцокаса внесли Алексей Швед, набравший 19 очков, а также Томас Робинсон, в активе которого 16 очков и 6 подборов.

Обзор поединка «Химки» — «Валенсия» можно посмотреть на официальном канале Евролиги в «YouTube».