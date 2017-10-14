Дабл-дабл Мормана помог «Барселоне» разгромить «Панатинаикос»

Каталонская «Барселона» добыла уверенную домашнюю победу в матче первого тура регулярного чемпионата Евролигинад «Панатинаикосом». Гости сумели оказать сопротивление «Барселоне» лишь в первой половине встречи, в которой уступили 5 очков.

После большого перерыва игра афинян в обороне развалилась. Хозяева сумели набрать за две четверти 58 очков, что и привело к разгромной победе — 98:71.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Серафин, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов. Дабл-даблом также отметился Эдриен Морман (16 очков+11 подборов).