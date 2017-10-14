«Кливленд» обменял Джефферсона и Фелдера в «Атланту»

«Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» совершили обмен. «Кавальерс» отдали легкого форварда Ричарда Джефферсона и разыгрывающего Кея Фелдера, доплатив двумя пиками второго раунда и наличными. В обратном направлении последуют права на тяжелого форварда Димитриоса Аграваниса и атакующего защитника Сергея Гладыря, информирует ESPN.

Таким образом, «Кливленд Кавальерс» сохранил около $ 12,8 млн налоговых платежей и сократил состав до 15 гарантированных контрактов.

«Атланта» намерена отчислить Джефферсона и Фелдера после того, как обмен будет оформлен официально.