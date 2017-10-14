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«Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио», победы «Кливленда» и «Торонто»

14 октября 2017, суббота. 05:22 Баскетбол

Состоялись очередные предсезонные матчи НБА. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» — 113:106. За «Кливленд» 18 очков набрал Хосе Кальдерон, 15 в активе Дуэйна Уэйда. В составе «Орландо» 21 очко набрал Аарон Гордон.

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» — 97:106. У «Рокетс» 27 очков набрал Эрик Гордон, Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 передач. В составе «Спёрс» 26 очков и 10 подборов на счету Ламаркуса Олдриджа.

«Торонто Рэпторс» разгромил «Чикаго Буллз» — 125:104. У победителей 27 очков в активе Си Джея Майлза, ещё 17 у Кайла Лоури. За проигравших 17 очков набрал Джастин Холидэй.

В других матчах «Вашингтон Уизардс» переиграл «Нью-Йорк Никс», а «Даллас Маверикс» крупно уступил «Шарлотт Хорнетс».

НБА. Предсезонные матчи

«Орландо» — «Кливленд» — 106:113 (30:31, 27:23, 23:36, 26:23)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 97:106 (24:25, 27:29, 25:27, 21:25)

«Чикаго» — «Торонто» — 104:125 (31:35, 25:28, 31:24, 17:38)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 103:110 (26:26, 30:30, 25:28, 22:27)

«Шарлотт» — «Даллас» — 111:96 (28:27, 26:29, 28:25, 29:15).

В бой идут старики. Ветераны нового сезона НБА
Мы слышали о них в начале века, а в сумме им 196 лет. Но они всё ещё зажигают!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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