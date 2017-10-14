Кавай Леонард пропустит первый матч нового сезона

Главный тренер «Сан-Антони Спёрс» Грег Попович заявил, что лёгкий форвард команды Кавай Леонард не успеет восстановиться к первому матчу сезона-2017/18 против «Миннесоты Тимбервулвз», который состоится 19 октября.



«Он не сможет сыграть», – приводит слова Поповича ESPN.



Из-за травмы бедра Леонард пропустил весь тренировочный лагерь и предсезонные матчи «Спёрс». Последний раз Кавай принимал участие в матче во время финала Западной конференции, когда «Сан-Антонио» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз».

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