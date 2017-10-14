Дж. Ар Смит: было больно, когда мне сообщили, что Уэйд будет в стартовом составе

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал о своих эмоциях, когда узнал о переводе на скамейку запасных.



«Честно говоря, мне было больно. Я был эмоционально истощён в этот момент. Сначала мне сказали, что Уэйд будет хорошим игроком для второй пятёрки. Это было бы отлично для команды. Я сказал: «Отлично, сделаем это. На сто процентов. Мы получим его, почти ничего не заплатив. Нужно сделать это».



Потом сказали, что Уэйд будет выходить со стартовых минут, и я такой: «Подождите, что? Теперь мы говорим о двух совершенно разных вещах. Подождите минутку». Я не думал о себе в эгоистичном ключе, потому что я не такой игрок и не такой человек. Когда мне говорят что-то, я верю этому. Но затем мне через несколько дней говорят совсем другие вещи, что я должен изменить свою систему взглядов. Я был успешен последние три года, а теперь должен вернуться к роли «шестого» игрока.



Я должен набирать очки и быть агрессивным. И в то же время я смотрю на наш стартовый состав. Кто будет растягивать оборону? Окей, у нас есть Краудер и Лав, которые являются трёхочковыми снайперами, но это только два парня из пяти», – цитирует Смита ESPN.

Джей Ар Смит: я работал всё лето, но мне даже не дали шанса проявить себя