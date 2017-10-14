Итудис: формат «Финала четырёх» умирает

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что Евролиге нужно изменить формат проведения финала и полуфинальных матчей турнира.



«Даже при том, что я с уважением отношусь к «Финалу четырёх», сам принимал участие в 11, считаю, что этот формат умирает. Люди говорят: «Нужно играть финальный квартет, потому что в нём может произойти всё, что угодно». Окей. Предлагаю тогда вообще играть один матч. Зачем проводить длинный сезон? Или подкинем монетку!



Борьба за чемпионство – долгий процесс. Мы играем 30 матчей, потом ещё пять – в плей-офф, и вдруг переключаемся в борьбу за выживание. Это должно и будет изменено. Хотите один матч – предлагаю провести финал! В прошлом сезоне мы собирали бы полные залы на полуфинальных сериях, ЦСКА – «Олимпиакос», «Реал» – «Фенербахче». Пусть будет решающий матч в заранее выбранном городе, и вы увидите, сколько съедется болельщиков от обеих команд!» – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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