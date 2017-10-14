Маццон: игрокам «Автодора» нужно не бояться ошибаться в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Автодора» Андре Маццон поделился ожиданиями от предстоящего поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Наконец-то мы стартуем в Лиге ВТБ. На этой неделе игроки поработали очень усердно и постараются сделать всё, чтобы победить в своём первом матче чемпионата. Мы рады выступать перед своими болельщиками и надеемся, что завтра на трибунах будет аншлаг. Относимся к «Енисею» с уважением, но должны сосредоточиться на своей игре и своём плане. Нам необходимо играть так, как во всех предсезонных матчах, а также не бояться ошибаться. Я доверяю игрокам и уверен, что психологически они подготовятся наилучшим образом», – приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».

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