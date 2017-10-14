Аллей-уп на Симмонса и блок-шот Адетокунбо – в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам очередного дня предсезонных матчей. Среди них оказались блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, эффектные данки центрового «Мемфис Гриззлиз» Марка Газоля, центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, защитника «Вашингтон Уизардс» Томаша Саторански и форварда «Брисбен Буллетс» Перрина Бьюфорда, роскошный проход разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, а также аллей-уп на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.