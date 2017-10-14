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Аллей-уп на Симмонса и блок-шот Адетокунбо – в топ-10 дня в НБА

14 октября 2017, суббота. 12:47 Баскетбол

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам очередного дня предсезонных матчей. Среди них оказались блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, эффектные данки центрового «Мемфис Гриззлиз» Марка Газоля, центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, защитника «Вашингтон Уизардс» Томаша Саторански и форварда «Брисбен Буллетс» Перрина Бьюфорда, роскошный проход разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, а также аллей-уп на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Андре Драммонд Бен Симмонс Кемба Уокер Марк Газоль Томаш Саторански Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
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