Уэйд: не советую Ирвингу говорить плохие вещи про «Кливленд»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд посоветовал разыгрывающему «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингу воздержаться от нелицеприятных высказываний в адрес бывших партнёров по команде, клуба и города.



«У меня всегда был такой подход, даже в «Майами», что, во-первых, ты не можешь знать, где окажешься, что произойдёт, кто будет твоими одноклубниками. Те не знаешь этих вещей. Так что я никогда не хотел говорить дерьмо о том месте, которое покинул. Получается, что когда ты был там, всё было хорошо, а потом ты уходишь и там всё стало ужасным?



Болельщики радуются за игроков, когда они выступают за их команду, а затем они уходят, и это самое худшее, что может случиться. Но это не про меня. Я благодарен за то, что люди сделали для меня, что организации сделали для меня, и надеюсь, что они ценят всё, что я сделал как на площадке, так и за её пределами», – цитирует Уэйда ESPN.

Ирвинг: Бостон – по-настоящему живущий спортом город, в отличие от Кливленда