Краббе: мне очень не понравилась своя игра в защите в матче с «Филадельфией»

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Аллен Краббе прокомментировал исход предсезонного матча с «Филадельфией Сиксерс» и отметил, что недоволен своей игрой в защите. «Нетс» уступили со счётом 114:133, потерпев первое поражение в предсезонных встречах.

«Прежде всего мне нужно лучше защищаться. Мне действительно очень не понравилось, как я защищался в игре с «Филадельфией».

Наше нападение работает неплохо. Чувствую, что у команды много открытых бросков в каждой встрече. Но оборона — главное, на чем мы должны сосредоточиться перед стартом сезона», — цитирует игрока NetsDaily.