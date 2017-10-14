Джинобили: если «Сан-Антонио» хочет далеко зайти, нам нужна лучшая игра Олдриджа

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал игру мощного форварда Ламаркуса Олдриджа.

«Идея всегда одна: если мы видим его в хорошей позиции, просто даём ему мяч. В таком случае у него больше шансов стать весомым фактором. Я, правда, не вижу различий в плане его отношения к нам и нашего отношения к нему. Считаю его невероятным игроком, которого мы должны снабжать передачами и делать счастливым, потому что, если мы хотим далеко зайти, нам необходима его лучшая игра», – приводит слова Джинобили San Antonio Express-News.