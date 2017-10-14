24 очка Лютыча не спасли «Енисей» от разгрома в матче с «Автодором»

В Саратове состоялся матч Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и красноярским «Енисеем». По итогам встречи хозяева площадки одержали победу.



Уже в первой четверти встречи «Автодор» создал отрыв в девять очков, а к большому перерыву довёл преимущество до «+13». После третьей четверти разница в счёте достигла уже 28 очков в пользу саратовского клуба. В заключительном отрезке встречи игрокам «Енисея» удалось сократить отставание до «-19».



Самым результативным игроком матча стал форвард «Енисея» Виталий Лютыч, на счету которого 24 очка и 7 подборов.