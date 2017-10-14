Маццон: «Автодор» показал по-настоящему командный баскетбол

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал разгромную победу своей команды над «Енисеем» (102:83) во встрече, состоявшейся 14 октября в Саратове в рамках Единой лиги ВТБ.



«Я очень доволен игроками. Сегодня они отдали все силы и сыграли по-настоящему в командный баскетбол. Мне также хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Уже в среду мы должны продемонстрировать ещё одну фантастическую игру. Знаем, что нам предстоят встречи с очень сильными соперниками в чемпионате Единой Лиги ВТБ, некоторые из которых являются суперкомандами. Наша задача — совершенствоваться и преодолевать свои пределы. Необходимо ставить перед собой краткосрочные цели, думать о каждом владении, о каждом защитном действии», — цитирует Маццона официальный сайт лиги ВТБ.