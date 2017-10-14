«Лейкерс» отчислили Блу, Уэра и Уэбера, в ростере осталось 16 игроков

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте объявил об отчислении троих игроков. Команду покинули Вандер Блу, Трэвис Уэр и Брианте Уэбер. Ростер «Лейкерс» на данный момент включает 16 игроков.



Блу отыграл за калифорниский клуб в пяти предсезонных матчах, в которых набирал в среднем 3,4 очка. Уэбер сыграл в трёх предсезонных играх со средними показателями 3,0 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон признался, что пока не уверен в том, займёт ли Джулиус Рэндл место стартового мощного форварда команды в предстоящем сезоне.