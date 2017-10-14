Мелещенко: верю, что «Химки» смогут удивить

Ассистент главного тренера «Химок» Олег Мелещенко в интервью «Чемпионату» рассказал, в какой баскетбол будет играть команда в новом сезоне.

«В интересный. Игроки подобраны очень качественно, и я верю в то, что «Химки» смогут удивить. Хотим, чтобы команда играла зрелищно, чтобы все получали удовольствие от баскетбола. В нападении мы должны играть просто, чтобы максимально раскрыть все качества игроков. Особый акцент будет сделан также на защиту», — отметил Мелещенко.