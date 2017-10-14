Макколум: я слишком долго выступаю в НБА, чтобы допускать такие ошибки

Ззащитник «Портленда» Си Джей Макколум прокомментировал решение руководства НБА дисквалифицировать его на первый матч регулярного сезона. Игрок был отстранён на одну игру за то, что покинул скамейку в ходе предсезонного матча с «Финикс Санз» во время потасовки, возникшей на площадке в четвёртой четверти



«Я слишком долго выступаю в лиге, чтобы позволять себе такую психологическую слабость. Я хочу извиниться перед товарищами по команде и клубом за то, что наша команда попала в такую ситуацию. Это больше не повторится. Я беру на себя ответственность за эти восемь сделанных мною шагов, которые дорого обошлись мне», — цитирует Макколума ESPN.