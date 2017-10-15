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«Голден Стэйт» отчислил Гбинье и Нианга

15 октября 2017, воскресенье. 00:51 Баскетбол

Руководство «Голден Стэйт» объявил об отчислении двух игроков — форвардов Майкла Гбинье и Джорджеса Нианга. О решении клуба сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном в «твиттере» команды. После отчисления Гбинье и Нианга в ростере «Голден Стэйт» осталось 16 игроков.

Гбинье отыграл в четырёх предсезонных матчах со средними показателями в 3,3 очка за 7,5 минуты проведённых на паркете за игру. Нианг набирал 4,0 очка за 9,8 минуты проведённых на площадке за матч, также приняв участие в четырёх предсезонных играх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз
Новости. Баскетбол
15 октября 2017, воскресенье
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