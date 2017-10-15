«Голден Стэйт» отчислил Гбинье и Нианга

Руководство «Голден Стэйт» объявил об отчислении двух игроков — форвардов Майкла Гбинье и Джорджеса Нианга. О решении клуба сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном в «твиттере» команды. После отчисления Гбинье и Нианга в ростере «Голден Стэйт» осталось 16 игроков.



Гбинье отыграл в четырёх предсезонных матчах со средними показателями в 3,3 очка за 7,5 минуты проведённых на паркете за игру. Нианг набирал 4,0 очка за 9,8 минуты проведённых на площадке за матч, также приняв участие в четырёх предсезонных играх.