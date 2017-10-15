«Милуоки» заинтересован в услугах Ричарда Джефферсона

«Милуоки Бакс» заинтересован в услугах лёгкого форварда Ричарда Джефферсона, сообщает ESPN. Игрока также устраивает такой вариант продолжения карьеры.

37-летнего Джефферсона обменяли из «Кливленд Кавальерс» в «Атланта Хоукс», после чего контракт с ним был расторгнут. В прошлом сезоне в составе «Кливленда» форвард набирал по 5,7 очка и совершал по 2,6 подбора за 20 минут в среднем за игру в 79 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 3,9 очка и 1,8 подбора за 13 минут в 14 поединках плей-офф.