«Милуоки» расторг контракт с Джеральдом Грином

«Милуоки Бакс» расторг контракт с атакующим защитником Джеральдом Грином, сообщает Yahoo Sports. Игрок подписал соглашение с «Милуоки» 24 сентября нынешнего года и провёл в его составе четыре предсезонных матча. Теперь он получит статус свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний Грин в составе «Бостон Селтикс» набирал по 5,6 очка и совершал по 1,8 подбора за 11 минут в среднем за игру в 47 поединках регулярного чемпионата и записывал в актив по 7,5 очка и 1,5 подбора за 15 минут в 13 встречах плей-офф.