Женская сборная России проведёт матч отбора ЧЕ с Литвой в Крылатском

В ноябре 2017 года стартует квалификационный турнир к чемпионату Европы по баскетболу среди женщин, который состоится в Латвии и в Сербии в 2019 году.

Отбор россиянки начнут выездным поединком с Албанией (11 ноября), а уже 15 ноября команда Ланге проведёт первую домашнюю встречу. Поединок с Литвой пройдёт во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, сообщает Р-Спорт.

Сбор национальной команды стартует 6 ноября. Добавим, что кроме Албании и Литвы, российской команде предстоит встреча с Венгрией. Согласно регламенту квалификационного турнира, прямые путёвки на Евробаскет получат победители групп, в то время как шесть лучших команд, из занявших вторые места в группе (всего восемь групп), поборются за выход на континентальное первенство в решающем турнире.