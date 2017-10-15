19 очков Элджима помогли УНИКСу победить «Калев»

Казанский УНИКС переиграл таллинский «Калев» в матче Единой лиги ВТБ. Команды выдали результативный матч, по итогам которого сильнее и результативнее оказался УНИКС. Финальная сирена зафиксировала победу УНИКСа с разницей «+26» — 104:78 (30:12, 25:34, 28:18, 21:14).



Самым результативным игроком встречи стал баскетболист УНИКСа Мелвин Эджим, набравший 19 очков. В составе «Калева» хороший матч провёл Боян Суботич — на его счету 17 очков. Следующую встречу казанцы проведут с «Локомотивом-Кубань» 21 октября на выезде. «Калев» в следующем туре дома примет «Парму».