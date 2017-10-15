Маркелл Фульц начнёт сезон в роли запасного игрока «Филадельфии»

Первый номер минувшего драфта НБА защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц начнёт сезон в роли запасного игрока, сообщает NBC Sports.



На протяжении тренировочного лагеря и предсезонных игр Фульц испытывал проблемы с плечом и коленом, получив малое количество игровой практики. В связи с этим тренерский штаб «Филадельфии Сиксерс» будет выпускать Фульца в первых матчах регулярного чемпионата со скамейки.



Роль основного плеймейкера с большой долей вероятности достанется первому номеру прошлогоднего драфта Бену Симмонсу.

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