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Маркелл Фульц начнёт сезон в роли запасного игрока «Филадельфии»

15 октября 2017, воскресенье. 21:32 Баскетбол

Первый номер минувшего драфта НБА защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц начнёт сезон в роли запасного игрока, сообщает NBC Sports.

На протяжении тренировочного лагеря и предсезонных игр Фульц испытывал проблемы с плечом и коленом, получив малое количество игровой практики. В связи с этим тренерский штаб «Филадельфии Сиксерс» будет выпускать Фульца в первых матчах регулярного чемпионата со скамейки.

Роль основного плеймейкера с большой долей вероятности достанется первому номеру прошлогоднего драфта Бену Симмонсу.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс
Новости. Баскетбол
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