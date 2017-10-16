Крутиков: «Цмоки-Минск» в матче с ЦСКА просто стоял и смотрел на всё со стороны

Главный тренер «Цмоки-Минска» Александр Крутиков прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 90:54 в пользу хозяев.

«Мы изначально на многое не рассчитывали, тем более в отсутствии одного из наших лидеров Филипа Адамовича. Какие-то заготовки у нас были, но практически ничего не сработало. ЦСКА выше классом, что „армейцы“ сегодня и продемонстрировали. Мы часто просто стояли и смотрели на всё со стороны», — приводит слова Крутикова официальный сайт лиги ВТБ.