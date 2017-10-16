Лю: поединок с «Бостоном» – это просто одна игра

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю признался, что не придаёт большого значения первому матчу нового регулярного чемпионата, в котором его подопечные встретятся с «Бостон Селтикс».



«Это просто одна игра. Я знаю, что обе команды хотят увидеть друг друга, но в конце концов вы не победите в чемпионате, выиграв или проиграв первую игру сезона. Так что они готовы к поединку, они готовы к нему, но это не наша основная задача – играть с Бостоном.



Думаю, мы будем намного лучше. Мы стали глубже. У нас много универсальных игроков, много разных вариантов пятёрки, которые мы можем использовать», – приводит слова Лю ESPN.

Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».