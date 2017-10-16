«Миннесота» использовала опции в контрактах Таунса и Джонса

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» воспользовалось опцией продления контрактов с центровым команды Калом-Энтони Таунсом и защитником Тайасом Джонсом до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.



Таунс в прошлом сезоне принял участие в 82 матчах. 21-летний центровой проводил на паркете по 37,0 минуты, собирая коллекцию из 25,1 очка, 12,3 подбора, 2,7 передачи и 1,3 блок-шота в среднем за игру.



Джонс сыграл в 60 поединках, набирая по 3,5 очка, отдавая по 2,6 передачи и собирая по 1,1 подбора за 12,9 минуты в среднем за матч.

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