Джеймс: Уэйд назвал меня самым экономным парнем в НБА? Да, это правда

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс подтвердил слова друга и одноклубника Дуэйна Уэйда, который назвал его самым экономным парнем в лиге.



«Да, это правда. Я даже не покупаю приложений на смартфон. В моём музыкальном приложении есть реклама. Я не платил, чтобы отключить её. Когда я прихожу домой и хочу послушать хорошую музыку, то слышу всю эту рекламу: «Эй, вы можете выиграть билеты на матч «Кавс» с Леброном, Дуэйном и Кевином Лавом прямо сейчас!» Да, я богат, но не буду платить за это», – сказал Джеймс в интервью ESPN.

Уэйд: Джеймсу нравится в «Кливленде», он в отличном настроении перед сезоном