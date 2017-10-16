«Детройт» продлил контракты со Стэнли Джонсоном и Гарри Элленсоном

«Детройт Пистонс» воспользовался опцией и продлил контракты с форвардами Стэнли Джонсоном и Гарри Элленсоном на сезон-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Джонсон, который провёл два сезона в НБА, был выбран «Детройт Пистонс» под восьмым номером на драфте 2015 года. Он набирал в среднем 6,2 очка, 3,3 подбора, 1,5 передачи и 0,7 перехватов за 20,4 минуты в 150 играх профессиональной карьеры (семь — в стартовой пятерке).



Элленсон, проведший один сезон в НБА, был выбран «Детройт Пистонс» под 18-м номером на драфте 2016 года и в среднем набирал 3,2 очка, 2,2 подбора и 0,4 передачи за 7,7 минуты в 19 играх (две — в стартовой пятёрке).