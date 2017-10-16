Керр: мне очень понравился фристайл Эминема против Дональда Трампа

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поддержал рэпера Эминема, который прочитал фристайл против Дональда Трампа. В своём выступлении Эминес перечислил все, за что чаще всего критикуют президента США: расизм, милитаризм, миграционную политику и несдержанность в «Твиттере».

«Я захотел поговорить с Эминемом в ту ночь, когда увидел, что он сделал. Мне понравилось, очень понравилось Он будто бы читал это от моего имени. Шучу, конечно. В какой-то степени шучу», — цитирует тренера CBS Sports.

Керр неоднократно критиковал Трампа, а недавно написал ему письмо, заканчивающееся словами: «Не разделяйте нас. Объедините нас».

Видео доступно в «твиттере» ВЕТ Awards.