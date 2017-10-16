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Эткинсон: Холлис-Джефферсон начинает проявлять зрелость, он нашёл свою роль

16 октября 2017, понедельник. 15:35 Баскетбол

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон похвалил лёгкого форварда команды Рондэя Холлис-Джефферсона.

«Думаю, он начинает проявлять зрелость с точки зрения баскетбола и эмоциональной составляющей. Я чувствовал, что у него было много взлётов и падений в прошлом сезоне. В этом сезоне я вижу, что он добился прогресса с точки зрения зрелости.

Думаю, он нашёл свою нишу, свою роль в команде. Партнёры немного помогли ему. И я говорил в прошлом году, что мы стали лучше защищаться, когда он вышел на свой уровень. Мы знаем, что Холлис-Джефферсон действительно хорошо защищается. Я чувствую себя спокойнее, когда он на паркете», — цитирует тренера NetsDaily.

Эткинсон: «Бруклин» может попытаться заполучить ещё одного центрового
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Кенни Эткинсон
Новости. Баскетбол
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