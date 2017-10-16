Эткинсон: Холлис-Джефферсон начинает проявлять зрелость, он нашёл свою роль

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон похвалил лёгкого форварда команды Рондэя Холлис-Джефферсона.

«Думаю, он начинает проявлять зрелость с точки зрения баскетбола и эмоциональной составляющей. Я чувствовал, что у него было много взлётов и падений в прошлом сезоне. В этом сезоне я вижу, что он добился прогресса с точки зрения зрелости.



Думаю, он нашёл свою нишу, свою роль в команде. Партнёры немного помогли ему. И я говорил в прошлом году, что мы стали лучше защищаться, когда он вышел на свой уровень. Мы знаем, что Холлис-Джефферсон действительно хорошо защищается. Я чувствую себя спокойнее, когда он на паркете», — цитирует тренера NetsDaily.