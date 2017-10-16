Мазурс: «Парма» не готова противостоять командам уровня Евролиги

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс после поражения от «Химок» (69:106) подчеркнул, что его команда не готова противостоять коллективам уровня Евролиги.



«Во-первых, обидно проигрывать с такой разницей, но, думаю, мы еще не набрали нужную форму. Наверное, сказывается и то, что мы играем только вторую игру все вместе. Кубковые переезды выбили немного нас из ритма. Пока мы не готовы противостоять командам уровня Евролиги. «Химки» — очень атлетичная команда, соперник переиграл нас на подборах, был быстрее во многих ситуациях, поэтому результат закономерен», — цитирует Мазурса пресс-служба Единой лиги ВТБ.