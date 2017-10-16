«Юта» отчислила украинского форварда Боломбоя

«Юта Джаз» объявила, что команда отчислила мощного форварда Джоэля Боломбоя. Теперь в составе команды числятся 17 игроков, сообщается на официальном сайте клуба.



23-летний Боломбой был выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА 2016 года во втором раунде под общим 52 номером и появился в 12 играх в течение сезона-2016/17, набирая в среднем 1,8 очка и 1,4 подбора за 4,4 минуты на паркете.

Также украинский форвард принял участие в двух играх «Юты» во время плей-офф 2017 года, набирая в среднем 2,0 очка и 1,0 подбор за 4,5 минуты.