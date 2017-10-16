Олдридж ведёт переговоры о продлении контракта с «Сан-Антонио»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж ведёт переговоры с командой о возможном продлении контракта, сообщает ESPN. До дедлайна на продление соглашений остаётся несколько часов, у Олдриджа есть возможность воспользоваться опционом в соглашении и продлить договор до конца сезона-2018/19 на $ 23,3 млн, а после продлить контракт ещё на три года.



В прошлом сезоне 32-летний баскетболист провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» 72 матча, в которых набирал 17,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 1,4 передачи.