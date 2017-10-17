Олдридж договорился продлении контракта с «Сан-Антонио» на 3 года и $ 72,3 млн

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж договорился продлении контракта с клубом на 3 года и $ 72,3 млн, сообщает ESPN. Соглашение содержит частичную гарантию на последний год контракта. Сделка вступит в силу с сезона-2019/20.

Олдридж мог стать свободным агентом в 2018 году, но предпочел продлить контракт с «Сан-Антонио Спёрс».

В прошлом сезоне 32-летний баскетболист провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» 72 матча, в которых набирал 17,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 1,4 передачи, реализуя 47,7% бросков с игры.